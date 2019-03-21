Самая дорогая в истории Украины: эксперты посчитали стоимость избирательной кампании-2019 (видео)

Кандидаты в президенты тратят миллионы гривень на телевизионную рекламу.

Эксперты фонда "Возрождение" и движения "Честно" считают, что нынешняя избирательная кампания самая дорогая за все годы независимости.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Как отмечают эксперты, основные кандидаты в президенты тратят сотни миллионов гривень. Специалисты посчитали сколько денег они вложили в телевизионную рекламу.

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“Единоличным победителем стал Петр Порошенко. В прошлом году он потратил рекордные 175 миллионов гривень на телерекламу. А вот за два месяца этого года, когда официально стартовала предвыборная кампания, его уверенно обошла Юлия Тимошенко. Только в январе и феврале она за телевизионную рекламу заплатила 79 миллионов. Порошенко, Тарута, Вилкул и Бойко - от 50 до 55 миллионов гривен”, - рассказали в студии.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция во всех регионах страны зарегистрировала 3,5 тысячи заявлений, связанных с президентскими выборами.

Как известно, выборы президента состоятся 31 марта. Участие в них примут 39 кандидатов, именно поэтому избирательный бюллетень будет самым длинным в истории Украины – 80 сантиметров. Уже напечатали 90% бюллетеней, закончат печать 24 марта.