Глава ОБСЕ прокомментировал недопуск в Украину наблюдателей из РФ

В ОБСЕ рассчитывают на «конструктивное сотрудничество» Киева с этой организацией.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, которая в украинском законодательстве определена как государство-агрессор.

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Как заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ, во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Брюсселе, государства-участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из других государств-участниц. «Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа», – приводит слова Лайчака пресс-служба организации.

По словам Лайчака, в ОБСЕ рассчитывают на «конструктивное сотрудничество» Киева с этой организацией, пишет Радио Свобода.

Он также добавил, что намерен обсудить положение в Украине и вокруг нее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе в Москве. Павел Климкин еще не комментировал нынешних слов Мирослава Лайчака.