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Вакарчук рассказал, за какого кандидата в президенты будет голосовать (видео)

10:50, 15 февраля 2019
Выборы 2019
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что на выборах президента Украины будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия.

Об этом он рассказал в опубликованном видео на своем Youtube-канале. Вакарчук заявил, что кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата в прямом эфире без суфлера.

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Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

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Теги: #выборы#Святослав Вакарчук