Вакарчук рассказал, за какого кандидата в президенты будет голосовать (видео)

Кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом, заявил Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что на выборах президента Украины будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия.

Об этом он рассказал в опубликованном видео на своем Youtube-канале. Вакарчук заявил, что кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата в прямом эфире без суфлера.

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Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.