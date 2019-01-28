Вакарчук сделал заявление об участии в выборах президента Украины (видео)

По словам артиста, он вместе со своей командой будет работать над тем, чтобы проевропейские силы победили.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале артиста. "Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года", - подчеркнул артист.

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По словам Вакарчука, он хорошо осознает, что сейчас, в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

"И я не собираюсь стоять в стороне. Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедает нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И нам под силу это изменить! Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!", - пообещал лидер ОЭ.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.