Волкер: США будут работать с любым демократически избранным президентом Украины

В США настроены сотрудничать с любым будущим президентом Украины, избранным демократическим путем.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер выразил надежду, что Российская Федерация согласится прекратить войну на востоке Украины, независимо от того, кто победит на президентских и парламентских выборах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

Он заявил, что Украина является демократическим государством, и в условиях демократии неизвестно, кто выиграет выборы, пока не состоится голосование.

"В этом случае мы действительно не знаем, кто будет победителем", - сказал Волкер.

Вместе с тем он добавил, что данные социологических опросов, которые обнародуются в Украине, свидетельствуют об отсутствии явного фаворита среди кандидатов в президенты.

"На данном этапе очень непредсказуемо, кто победит. Опять, подчеркиваю, что Украина - это демократия, и мы будем работать с любым демократически избранным лидером, который станет известен после этих выборов", - подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель США сказал, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также мир и безопасность для всех украинских граждан, независимо от их этнического происхождения и национальности или религиозной принадлежности.

"Пока мы не видели прогресса в восстановлении мира и безопасности в связи с продолжающейся оккупацией Россией востока Украины и Крыма. Я надеюсь, что, независимо от того, кто будет избран президентом Украины, и независимо от того, как позже в этом году пройдут парламентские выборы в Украине, Россия решит, наконец, что пришло время закончить войну и установить мир. И если Россия примет это решение, мы настроены сделать все, что сможем, чтобы способствовать этому", - подчеркнул Волкер и отметил, что подразумевает дальнейшие переговоры и создание миротворческих сил и сил безопасности.