Волкер: встреча с Сурковым зависит от освобождения украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США сообщил, что на новый год обменялся сообщениями с российской стороной.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что встречи с российской стороной и помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

"Мы обменялись несколькими сообщениями примерно на Новый год. И я хочу восстановить наши обсуждения. Как вы знаете, после того, как Россия напала на украинские военно-морские силы и взяла под стражу моряков, президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я по этой причине в итоге отменил мою встречу - мое намерение встретиться с Сурковым и другими в Москве в декабре", - заявил Волкер.

"Я очень хотел бы вернуться к делу, и чтобы осуществить это, я надеюсь, что Россия будет действовать безотлагательно, чтобы освободить моряков, и создаст для нас основу для дальнейшего продвижения", - заявил Волкер.

Он добавил, что ему больше нечего сказать по этому поводу, но контакт с российской стороной будет сохраняться.