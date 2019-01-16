Gazeta Wyborcza: Атака троллей и пропаганды России против Украины усиливается из-за выборов

Чем ближе к выборам, тем больше лживых российских историй, с помощью которых Москва пытается деморализовать украинцев и демонизировать их в глазах россиян.

В прошлом году из тысячи зафиксированных случаев распространения дезинформации через кремлевские СМИ 461 касался Украины, - утверждают эксперты группы EU vs Disinformation. И эти атаки усиливаются, потому что в этом году украинцы пойдут сначала на президентские, а потом и на парламентские выборы.

«В течение военного конфликта, который длится уже пять лет, Россия использовала против Украины информационное оружие. Информация об этой стране в прокремлевских СМИ фальшивая», - цитирует выводы экспертов EU vs Disinformation польское издание Gazeta Wyborcza.

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Сама европейская организация была создана в 2015 году по решению стран ЕС. Ее цель – отслеживать и реагировать на российскую дезинформацию. По мнению экспертов организации, ложь российских СМИ нацелена на избирателей в России, в Украине и других странах. Россиянам показывают дегуманизированный образ украинцев, которыми управляют «преемники нацистов» в Киеве. Украинских избирателей российская пропаганда пытается деморализовать, распространяя, например, материалы о якобы слабости армии их страны. А людей на Западе и в других регионах мира пытаются убедить, что именно Украина виновата в начале войны на своей территории, а не Россия.

2019 год пройдет в Украине под знаком выборов: сначала президентских, первый тур которых состоится 31 марта, а затем парламентских, намеченных на осень. Киев предостерегает, что Россия разными способами будет пытаться повлиять на ход голосований.

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«Недавно в Великобритании заявили, что нашли 5 тысяч страниц на Twitter, которые использовались для вмешательства в британские выборы. У нас с россиянами есть общее информационное пространство, поэтому вмешательство будет колоссальное», - сказал еще в декабре министр внутренних дел Арсен Аваков.

Такого же мнения и эксперты. Украинцы тоже боятся развития такого сценария. Согласно результатам исследования центра Socis, проведенного в конце 2018 года, 46,9% украинцев считают, что угроза российского влияния на выборы реальна.