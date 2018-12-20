ЦИК утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента

Результаты голосования на выборах Центральная избирательная комиссия должна установить до 10 апреля.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании единогласно.

Согласно плану, избирательная кампания стартует 31 декабря. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты в президенты смогут подавать свои документы на регистрацию. В течение 5 дней со дня подачи документов Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе ему в регистрации.

Предвыборная агитация разрешена со следующего дня после регистрации кандидата и до 24.00 29 марта.

Кроме того, до 29 января кандидаты в президенты могут ходатайствовать о разрешении иметь официальных наблюдателей. Отказаться от баллотирования кандидаты могут до 7 марта.

Документ предусматривает, что до 22 марта Государственный реестр избирателей должен предоставить участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы. По поводу неточностей в списках или изменения места голосования избиратели могут обращаться в участковые комиссии или в орган ведения Госреестра до 25 марта включительно.

Голосование на президентских выборах будет проходить с 8.00 до 20.00 31 марта.

Результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Согласно постановлению ЦИК, новоизбранный президент должен вступить в пост не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, на организацию и проведение президентских выборов из госбюджета будет потрачено более 2 млрд грн.