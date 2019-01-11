Кандидат в президенты Украины объявил о поисках жены (фото)
Кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко в сети объявил кампанию по поиску жены.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Да, я хочу найти свою любовь, хочу создать семью, хочу детей", - написал он.
Затем он выложил фотографию билборда на одной из трасс, на котором написано, что он ищет жену. "Процесс пошел, и его уже не остановить", - подписал Шевченко снимок.
На официальном сайте предвыборной кампании политика также разместили форму для заполнения, где "кандидат" в жены может внести данные о себе.
Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания. Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года.