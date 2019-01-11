Кандидат в президенты Украины объявил о поисках жены (фото)

"Кандидатки" в жены могут заполнить электронную форму на сайте политика.

Кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко в сети объявил кампанию по поиску жены.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Да, я хочу найти свою любовь, хочу создать семью, хочу детей", - написал он.

Затем он выложил фотографию билборда на одной из трасс, на котором написано, что он ищет жену. "Процесс пошел, и его уже не остановить", - подписал Шевченко снимок.

На официальном сайте предвыборной кампании политика также разместили форму для заполнения, где "кандидат" в жены может внести данные о себе.

Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания. Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года.