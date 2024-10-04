Опрос Американского университета показывает, что большинство женщин доверяют Харрис, а не Трампу в решении проблемы инфляции и снижении стоимости жизни.

Дональд Трамп уступает позиции своей сопернице Камале Харрис среди женщин-избирателей, не только в основном "камне преткновения" - вопросе абортов. Новый опрос Американского университета, предоставленный Politico, показал, что женщины склоняются к поддержке Харрис и в одном из самых сильных вопросов Трампа – экономике.

Согласно новому опросу, большинство женщин доверяют Харрис, а не Трампу в решении проблемы инфляции и снижении стоимости жизни. Так, 46 процентов предпочитают Харрис Трампу в вопросах экономики, в то время как 38 процентов предпочитают Трампа.

В то же время, отмечает Politico, опрос отражает огромный гендерный разрыв между кандидатами, поскольку Трамп показывает себя намного лучше среди мужчин. Но в целом он принес хорошие новости демократам, поскольку Харрис улучшила свой рейтинг благосклонности среди женщин, поднявшись на 12 пунктов по сравнению с 2023 годом. Теперь 55 процентов опрошенных относятся к ней положительно, в то время как 41 процент придерживается отрицательного мнения о ней. Между тем, 57 процентов женщин относятся к Трампу неблагоприятно.

Видео дня

Аборт по-прежнему остается главной проблемой для женщин, и это в целом работают на пользу Харрис, которая лидирует в вопросе о том, какой кандидат может решить эту проблему, с 55 процентами избирателей.

Кроме того, что важно для Харрис, 70 процентов женщин заявили, что они рады помочь избрать первую женщину-президента.

Выборы в США - новости

Как сообщал УНИАН, жена Дональда Трампа Мелания выступила против него в ключевом вопросе предвыборной программы - отношении к абортам. В своих мемуарах она заявила, что женщины должны иметь автономию в выборе относительно рождения детей, на основе собственных убеждений, "без какого-либо вмешательства или давления со стороны правительства".

Также Трамп рассказал, будет ли баллотироваться в следующий раз, если проиграет в этом году. Известно, что в 2028 году, то есть на следующих выборах, Трампу уже будет 82 года.

Вас также могут заинтересовать новости: