В 2028 году Трампу будет уже 82 года.

Дональд Трамп не планирует снова баллотироваться на выборах президента США в 2028 году, если потерпит поражение в этом году. Об этом он заявил в интервью американской программе "Full Measure".

"Нет, не буду. Я думаю, что так и будет. Я вообще этого не вижу. Надеюсь, мы добьемся успеха [в этом году]", - сказал Трамп, когда его спросили, видит ли он себя снова в роли кандидата через четыре года, если он не будет иметь успеха в ноябре.

Стоит заметить, что в день выборов в 2028 году Трампу уже будет 82 года.

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Выборы в США: последние новости

Как писал УНИАН, предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис в августе собрала почти втрое больше пожертвований, чем кампания ее конкурента Дональда Трампа. Это является важным показателем того, что жертвователи значительно больше верят в победу Харрис, чем Трампа.

Также мы рассказывали, что Трамп возложил на американских евреев ответственность за его победу или поражение на выборах. Он также предупредил, что Израиль исчезнет с карты, если президентом США станет Камала Харрис.

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