Европу преследует призрак бывшего президента США Дональда Трампа, поэтому большинство европейских чиновников, скорее всего, поняли, что его возвращение будет означать для благосостояния континента. Об этом пишет бывший посол США в НАТО и автор одной из колонок издания Politico Иво Даалдер.
"Большинство считает, что поддержка Украины со стороны США будет ослаблена, а дальнейшая поддержка НАТО со стороны США будет под вопросом. Также широко распространено понимание того, что Трамп начнет кампанию экономического национализма, основанную на тарифах, протекционизме и закрытии рынков, что, несомненно, нанесет ущерб их экономикам", - отмечает эксперт.
По словам Даалдера, поэтому в течение последних месяцев чиновники разрабатывают планы, направленные на "защиту от Трампа" европейских институтов и политик. Также европейские политики отмечают, что нужно тратить больше средств на оборону, производство оружия и усиление военного потенциала.
"Все здесь понимают, что влияние президентства Трампа будет большим, но растет ощущение, что Европа с 450-миллионным населением может справиться с этими последствиями. За исключением, возможно, внутренней политики", - считает автор материала.
Бывший посол США в НАТО отметил, что вторая победа Трампа будет иметь глубокое влияние на национальную политику в Европе, вероятно, создавая дополнительный импульс ультраправым популистским партиям и движениям, которые распространяют такую же политику, которую Трамп и его движение "Сделаем Америку великой снова" отстаивали в течение многих лет.
По словам эксперта, центристские европейские силы уже начали полагаться на поддержку ультраправых для того, чтобы получать или удержать власть во многих странах. В частности ультраправые партии вошли в коалиционные правительства в семи странах ЕС, а именно:
- Хорватии;
- Чехии;
- Финляндии,
- Венгрии;
- Италии;
- Нидерландах;
- Словакии.
"Более того, нынешнее правительство Швеции зависит от помощи ультраправых, а новое правоцентристское правительство Франции сможет управлять страной только при молчаливой поддержке "Национальных сил"", - добавил Даалдер.
Эксперт подчеркнул, что все эти ультраправые партии разделяют главные взгляды Трампа и движения MAGA (Сделаем Америку великой снова - УНИАН). Они, по его словам, являются националистическими, антииммигрантскими, пророссийскими и выступают против поддержки Украины, за исключением партии премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Они (ультраправые партии - УНИАН) обвиняют в экономических и социальных проблемах других, таких как иностранцы, цветные люди, нехристиане или другие козлы отпущения; они скептики ЕС и, в некоторых случаях, антинатовские. Более того, их политика является определенно нелиберальной, сосредоточенной на подавлении независимых СМИ, доминировании в судебной системе и контроле над центральным банком", - объяснил автор материала для Politico.
Он добавил, что президентские выборы в США будут решаться американскими избирателями, однако их результат будет иметь глобальные последствия.
"И это, безусловно, касается выборов в ноябре этого года, которые, возможно, станут важнейшей гонкой с 1860 года и будут иметь далеко идущие последствия для демократии в целом", - подытожил бывший посол США в НАТО.
Выборы в США - последние новости
Ранее подполковник армии США Александр Виндман заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах не будет означать поражение Украины в войне против РФ. По его словам, чтобы закончить войну как можно быстрее, Украине нужно будет снова пойти в наступление в 2025 году.
Также Трамп рассказал, будет ли баллотироваться в следующий раз, если проиграет в этом году. Известно, что в 2028 году, то есть на следующих выборах, Трампу уже будет 82 года.