Сейчас европейские чиновники разрабатывают планы, которые направлены на "защиту от Трампа", отмечает эксперт.

Европу преследует призрак бывшего президента США Дональда Трампа, поэтому большинство европейских чиновников, скорее всего, поняли, что его возвращение будет означать для благосостояния континента. Об этом пишет бывший посол США в НАТО и автор одной из колонок издания Politico Иво Даалдер.

"Большинство считает, что поддержка Украины со стороны США будет ослаблена, а дальнейшая поддержка НАТО со стороны США будет под вопросом. Также широко распространено понимание того, что Трамп начнет кампанию экономического национализма, основанную на тарифах, протекционизме и закрытии рынков, что, несомненно, нанесет ущерб их экономикам", - отмечает эксперт.

По словам Даалдера, поэтому в течение последних месяцев чиновники разрабатывают планы, направленные на "защиту от Трампа" европейских институтов и политик. Также европейские политики отмечают, что нужно тратить больше средств на оборону, производство оружия и усиление военного потенциала.

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"Все здесь понимают, что влияние президентства Трампа будет большим, но растет ощущение, что Европа с 450-миллионным населением может справиться с этими последствиями. За исключением, возможно, внутренней политики", - считает автор материала.

Бывший посол США в НАТО отметил, что вторая победа Трампа будет иметь глубокое влияние на национальную политику в Европе, вероятно, создавая дополнительный импульс ультраправым популистским партиям и движениям, которые распространяют такую же политику, которую Трамп и его движение "Сделаем Америку великой снова" отстаивали в течение многих лет.

По словам эксперта, центристские европейские силы уже начали полагаться на поддержку ультраправых для того, чтобы получать или удержать власть во многих странах. В частности ультраправые партии вошли в коалиционные правительства в семи странах ЕС, а именно:

Хорватии;

Чехии;

Финляндии,

Венгрии;

Италии;

Нидерландах;

Словакии.

"Более того, нынешнее правительство Швеции зависит от помощи ультраправых, а новое правоцентристское правительство Франции сможет управлять страной только при молчаливой поддержке "Национальных сил"", - добавил Даалдер.

Эксперт подчеркнул, что все эти ультраправые партии разделяют главные взгляды Трампа и движения MAGA (Сделаем Америку великой снова - УНИАН). Они, по его словам, являются националистическими, антииммигрантскими, пророссийскими и выступают против поддержки Украины, за исключением партии премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Они (ультраправые партии - УНИАН) обвиняют в экономических и социальных проблемах других, таких как иностранцы, цветные люди, нехристиане или другие козлы отпущения; они скептики ЕС и, в некоторых случаях, антинатовские. Более того, их политика является определенно нелиберальной, сосредоточенной на подавлении независимых СМИ, доминировании в судебной системе и контроле над центральным банком", - объяснил автор материала для Politico.

Он добавил, что президентские выборы в США будут решаться американскими избирателями, однако их результат будет иметь глобальные последствия.

"И это, безусловно, касается выборов в ноябре этого года, которые, возможно, станут важнейшей гонкой с 1860 года и будут иметь далеко идущие последствия для демократии в целом", - подытожил бывший посол США в НАТО.

Выборы в США - последние новости

Ранее подполковник армии США Александр Виндман заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах не будет означать поражение Украины в войне против РФ. По его словам, чтобы закончить войну как можно быстрее, Украине нужно будет снова пойти в наступление в 2025 году.

Также Трамп рассказал, будет ли баллотироваться в следующий раз, если проиграет в этом году. Известно, что в 2028 году, то есть на следующих выборах, Трампу уже будет 82 года.

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