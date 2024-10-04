Мелания Трамп выступила в защиту права женщин на аборт, при том что запрет на аборты – один из ключевых пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа.

Жена Дональда Трампа Мелания разошлась с ним во взглядах на один из ключевых пунктов предвыборной программы – отношение к абортам. В своих мемуарах она заявила, что поддерживает право женщины контролировать свое тело, включая право на аборт, пишет издание The Guardian, которое получило эксклюзивный доступ к книге.

"Необходимо гарантировать, что женщины будут иметь автономию в решении своих предпочтений относительно рождения детей, на основе собственных убеждений, без какого-либо вмешательства или давления со стороны правительства", заявляет Мелания Трамп, подчеркивая, что право женщины на индивидуальную свободу и свою собственную жизнь "дает ей право прервать беременность, если она того пожелает".

"Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность, равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой через всю свою взрослую жизнь", - подчеркнула она.

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Мелания Трамп редко выражала свои политические взгляды публично, однако ее будущая книга демонстрирует взгляды, которые решительно не вписываются в общую политику республиканской партии, отмечает The Guardian.

При этом кампания Трампа пока не дала никаких комментариев по этому поводу.

Отношение Трампа к абортам

В 2022 году в деле Верховного суда Доббс против Джексона три судьи, назначенные, когда Дональд Трамп был президентом, проголосовали за отмену решения по делу Роу против Уэйда, которое защищало федеральные права на аборт с 1973 года. С тех пор штаты, управляемые республиканцами, ввели драконовские запреты на аборты.

На дебатах Трамп снова подтвердил, что поддерживает право штатов принимать законы об абортах и не будет ужесточать федеральные законы, если станет президентом.

Кроме того, его соратник Джей Ди Вэнс также известен своими сексиситскими высказываниями. Так, он заявлял, что женщины, подвергшиеся изнасилованиям – обязаны оставаться в браке ради детей. Кроме того, Вэнс неоднократно заявлял о необходимости запрета абортов или ужесточения политики по этому вопросу.

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