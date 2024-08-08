Джей Вэнс говорит, что Тим Уолз ушел в отставку после более 20 лет военной карьеры, чтобы избежать отправки в Ирак.

Напарник кандидата на пост президента США, экс-главы Белого дома Дональда Трампа Джей Вэнс резко раскритиковал сроки отставки губернатора Миннесоты и претендета на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолза из-за его военной карьеры. Об этом сообщает Politico.

По словам Вэнса, Уолз прекратил свою более чем 20-летнюю службу, чтобы избежать отправки в Ирак. Республиканец назвал это "украденной доблестью"

"Он не провел ни одного дня в зоне боевых действий. Не притворяйся кем-то, кем ты не являешься. ... Мне было бы стыдно, если бы я был на его месте и врал о своей военной службе, как он", - сказал Вэнс. Видео дня

Его слова вызвали критику со стороны военных ветеранов, пишет Newsweek. Так, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг, бывший командующий американскими сухопутными силами в Европе, отметил, что "неприлично и непрофессионально для любого - особенно ветеранов - открыто презирать любого, кто служил в форме".

"Я лично очень благодарен всем, кто носил одежду нашей страны - в течение любого времени - и кто служил в наших профессиональных силах", - написал военный.

В свою очередь сенатор от Аризоны Марк Келли, бывший боевой пилот и астронавт ВМС США, который входил в короткий список кандидатов на должность напарника Камалы Харрис, написал в соцсети: "Джей Вэнс, ты забыл, чему тебя научил об уважении Американский военный центр?".

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