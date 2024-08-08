Байден выразил сомнения в том, что передача власти в случае проигрыша Трампа пройдет мирно.

Президент Джо Байден оценил возможные действия Дональда Трампа в случае его поражения на предстоящих президентских выборах в США и выразил сомнения в том, что передача власти пройдет мирно. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Во время выборов в 2020 году Трамп также отказался признать свое поражение и поставил под сомнение легитимность результатов выборов. Байден, отвечая на вопрос, думает ли он, что в случае повторного проигрыша Трампа на выборах года произойдет мирная передача власти в январе 2025, сказал, что совсем в этом не уверен.

"Он (Трамп) говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, то будет кровавая бойня, это будут украденные выборы. Посмотрите, что они пытаются сделать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - отметил он, имея в виду, что республиканцы пытаются поставить там своих людей.

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Как свидетельствуют соцопросы, вице-президент США Камала Харрис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Так, на общенациональном уровне Камала Харрис имеет поддержку 50% избирателей, а Дональд Трамп - 49%. В так называемых колеблющихся штатах, которые обычно и решают исход электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Также мы рассказывали, что республиканцы и демократы никак не могут договориться о дебатах между Трампом и Харрис. Республиканцы хотят дебатировать на благосклонном к ним телеканале Fox, тогда как демократы настаивают на старой договоренности относительно "нейтрального" канала ABC.

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