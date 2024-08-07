Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что даст интервью основателю "SpaceX" Илону Маску.

Политик сообщил, что встретится с миллиардером 12 августа. "В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску. Детали позже", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как отмечает The Hill, в последние недели Трамп дал ряд интервью Fox News и другим консервативным СМИ, также он встретился с известным американским блогером Адином Россом. Сейчас на политика давят относительно проведения дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, которая выдвинула кандидатуру на пост президента.

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