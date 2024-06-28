Отмечается, что за многими ответами Байдена было трудно уследить, и он периодически терял ход мыслей.

Выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало множество негативных откликов в Интернете и стало разочарованием для его сторонников, которые высказали опасения по поводу его возраста и способности противостоять бывшему президенту Дональду Трампу. Некоторые даже в частном порядке подняли вопрос о том, должен ли он оставаться кандидатом от партии, пишет CNN.

В начале дебатов у Байдена был тихий хриплый голос, и он периодически зависал с открытым ртом, уставившись в одну точку. За многими ответами президента было трудно уследить, и он периодически терял ход мыслей.

Один из бывших помощников Байдена по Белому дому и избирательной кампании назвал это "ужасным", добавив, что им приходилось снова и снова спрашивать себя: "Что он только что сказал? Это безумие".

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Другой демократ написал: "Байдену, похоже, потребовалось несколько минут, чтобы разогреться. Интересно, было ли отсутствие аудитории правильным решением. Бедному парню нужен чай. Может быть, виски".

Еще один представитель демократов заявил, что "Байден спекся - это уже точно".

При этом бессвязные ответы Байдена предоставили Трампу множество возможностей для ответных реплик. В какой-то момент, после ответа якобы об иммиграции, Трамп сказал: "Я не знаю, что он там сказал в конце. Я не думаю, что он знает, что он сказал".

Помощники и союзники Байдена надеялись, что разделение на сцене между двумя мужчинами поможет сфокусировать внимание избирателей на гонке. Но во время дебатов многие демократы начали сомневаться, что эта стратегия действительно сработает в пользу Байдена.

В то же время некоторые источники заявили, что такое не слишком удачное выступление президента связано с простудой. Но команда президента не говорила об этом журналистам до тех пор, пока Байден не начал отвечать на вопросы во время дебатов.

Дебаты Байдена и Трампа - новости

Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты в преддверии президентских выборов в США. Стоит отметить, что Байден - самый старший американский президент, политику 81 год. Его оппоненту Трампу 78 лет.

Во время дебатов они коснулись и вопроса войны в Украине. В частности, Трамп заявил, что считает неприемлемыми ультиматумы России для завершения войны. При этом он заявил, что Украина не выиграет войну и обвинил Байдена в том, что из-за его политики Путин решил начать конфликт.

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