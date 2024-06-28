При этом Трамп несколько раз подчеркнул, что Россия никогда не напала бы, если бы он был президентом.

Во время дебатов Джо Байден и Дональд Трамп затронули вопрос войны Украины и России, и Трамп заявил, что Путин захватит Украину. При этом экс-президент несколько раз подчеркнул, что Россия никогда не напала бы, если бы он был президентом.

Так, по его словам, если бы "в Америке был настоящий президент, которого уважал бы Путин, тот бы никогда не вторгся в Украину. Погибло много людей, гораздо больше, чем думают. Вы можете удвоить эти цифры, возможно, утроить. Он (Байден) не сделал ничего, чтобы остановить это".

Трамп отметил, что у Украины заканчиваются люди.

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"Украина не выиграет эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами - и все из-за него (Байдена) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда не напала бы, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

По словам Трампа, Байден "поощрял Россию к вторжению" из-за вывода войск США из Афганистана в 2021-м.

"Это был ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин увидел это, он сказал: "Знаете что, я думаю, мы зайдем". Это была его мечта. Я говорил с ним о его мечте. Разница в том, что он никогда бы не вторгся в Украину (при другом президенте США)".

Также он отметил, что при его президентстве Путин не забирал земли.

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он захватит Украину", - заявил он.

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа

Во время дебатов Трамп также "проехался" по ультиматумам российского диктатора Владимира Путина Украине, назвав их неприемлемыми.

В свою очередь Байден предупредил, что в случае победы России в Украине есть риск того, что россияне могут пойти на другие государства, в частности, на Беларусь и Польшу.

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