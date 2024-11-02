В кампании Харрис готовы заполонить социальные сети и эфир призывами к спокойствию и терпению во время подсчета голосов.

В Демократической партии США готовят быстрый ответ на случай, если республиканец Дональд Трамп попытается преждевременно заявить о победе на президентских выборах, как он сделал в 2020 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей кампании Харрис и Демократической партии.

Как известно, на этой неделе кандидат от Республиканской партии сообщил, что надеется объявить о своей победе уже в день выборов, хотя эксперты предупреждают, что для объявления окончательного результата может понадобиться несколько дней - в частности, если будут требования о пересчете голосов в некоторых ключевых штатах.

Отмечается, что демократы готовятся заполонить социальные сети и эфир призывами к спокойствию и терпению во время подсчета голосов.

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"Мы готовы выступить на телевидении и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для сопротивления", - сказал один из представителей Демократической партии.

Как известно, в 2020 году Трамп объявил себя победителем уже утром после дня выборов. Это произошло за три дня до того, как стали известны результаты, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. При этом Трамп не признал результатов и до сих пор утверждает, что голоса за него украли с помощью фальсификаций.

Выборы в США 2024 - последние новости

Белый дом изменил официальную стенограмму заявления президента Джо Байдена, где он обозвал сторонников Трампа "мусором". Там объяснили, что его слова были неправильно истолкованы.

Начальник Стенографического офиса Эми Сэндс в электронном письме к представителям Белого дома назвала этот шаг "нарушением протокола и принципов работы", ведь исправление официальных стенограмм является незаконным и должно быть согласовано со Стенографическим офисом, чего администрация Байдена не сделала.

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