Джонсон вновь заявил, что вполне возможно, Трамп предотвратил бы вторжение России в Украину, если бы был президентом.

Дональд Трамп возможно, предотвратил бы вторжение России в Украину, если бы был президентом, заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью Times Radio.

"Я считаю, что когда Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, то не было бы российского вторжения на Украину, то это достоверное утверждение. Я действительно считаю это правдоподобным", - заявил он.

Джонсон также отметил, что в отношении России Трамп может "очень сильно удивить".

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"Я думаю, что некоторый пессимизм [в отношении Трампа] преувеличен, и я думаю, что Дональд, на самом деле, дал "Джавелины" украинцам, а демократы этого не сделали, верно?... Когда я был министром иностранных дел, он выгнал этих русских шпионов, 60 из них. Так что он может удивить очень сильно", - отметил он.

Дональд Трамп и война в Украине - мнения

Ранее Джонсон уже заявлял, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп. По его мнению, "непредсказуемости Трампа" было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной.

В то же время журналист Боб Вудворд заявил, что Дональд Трамп в 2024 году имел как минимум один разговор с Владимиром Путиным. По информации Вудворда, с того момента, как Трамп покинул кресло президента США в 2021 году, таких разговоров было не менее 7.

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