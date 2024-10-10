Как отмечает Марк Рютте, Трамп понимает, что речь идет не только об Украине, но и о безопасности самих США.

Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины, если вернется в Белый дом. Такое убеждение выразил новый генсек НАТО Марк Рютте на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

В частности, у Рютте спросили, какой сигнал он может послать Дональду Трампу, учитывая то, что тот много раз говорил, что Украина не имеет его непоколебимой поддержки.

"У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю. Я работал с ним в течение четырех лет в качестве моей предыдущей роли на посту премьер-министра (Нидерландов). Я знаю, что он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба в Украине - это не только об Украине. Это также об охране и будущей безопасности США. Он знает об этом", - подчеркнул Рютте.

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Также генеральный секретарь Альянса отметил, что в Палате представителей и в Сенате США существует широкая двухпартийная поддержка для Украины.

"Поэтому, действительно, перестаньте быть обеспокоенными относительно президентства Трампа. Мы не знаем, кто победит. Я буду работать с Камалой Харрис, если ее выберут. Я буду работать с Дональдом Трампом, если его выберут", - сказал Рютте.

В то же время, у генерального секретаря НАТО спросили, будет ли он обеспокоен, если Трамп откажется от поддержки Украины.

"Я не обеспокоен этим, потому что я абсолютно убежден, что США в этом, потому что они понимают, что это не только для Украины, но и для них - от Вашингтона до Сан-Франциско, для всех Соединенных Штатов было бы меньше безопасности, если Путин одержит победу в Украине", - подчеркнул Рютте.

Дружба Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2024 году имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестной. В то же время один из сотрудников предвыборного штаба республиканца ставит вероятность такого контакта под сомнение.

Также Трамп якобы тайно передал Путину тесты на ковид в самом начале пандемии, когда они были большим дефицитом даже в США.

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