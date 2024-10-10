Украина должна работать с тем, кого выберут американцы во время президентских выборов в США, для этого нужно готовить различные инструменты. Об этом заявил экс-посол Украины в США, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в интервью "РБК-Украина".
По его словам, в таком случае Украине вряд ли будет легче с президентом Камалой Харрис, чем с Дональдом Трампом.
"Большая ошибка считать, что те люди, которые сейчас окружают Трампа, будут на должностях в Белом Доме. Это не так. Там будет переходная команда, и она будет формировать этот список. Итак, есть балансы, определенные обстоятельства, и есть Конгресс, в конце концов", - объяснил Чалый.
Эксперт отметил, что те люди, которые работали с Харрис, пришли из команды Барака Обамы.
"Те люди, которые были в ее команде раньше, с ними очень сложно. Я с ними работал, они из команды Обамы. Тогда они не имели желания помогать Украине летальными вооружениями. Это была стена непробиваемая. Правда, сейчас Харрис уволила часть - из 47 человек стафа 44 уже не работают с ней. Остались только ближайшие помощники и помощницы. Ну и господин Фил Гордон, который является ее советником по национальной безопасности. Так можно ли сказать, где нам будет легче с точки зрения дипломатической работы?" - спросил риторически экс-посол.
Выборы в США - последние новости
Ранее новый опрос Американского университета показал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уступает позиции своей сопернице Камале Харрис среди женщин-избирателей. В частности опрос свидетельствует о том, что женщины склоняются к поддержке Харрис и в одном из самых сильных вопросов Трампа - экономике.
В то же время жена Дональда Трампа не согласилась со своим мужем во взглядах на один из ключевых пунктов предвыборной программы - отношение к абортам. По словам Мелании Трамп, она поддерживает право женщины контролировать свое тело, включая право на аборт.