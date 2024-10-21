Секретная служба не коммуницировала с местными властями во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Покушение на бывшего президента США и нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа можно было предотвратить, его не должно было произойти. Об этом говорится в отчете двухпартийной комиссии Палаты представителей Конгресса США, сообщает АР.

Отмечается, что в документе стрельбу на митинге в Пенсильвании в июле его авторы называют "потрясающими нарушениями безопасности" во время мероприятия.

"Члены Палаты представителей и Сената неоднократно задавали вопрос, почему Секретная служба - агентство, которому поручено защищать высших лидеров страны - не коммуницировала с местными властями во время предвыборного митинга", - пишет издание.

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В частности, законодатели в своем докладе сосредотачиваются на "фрагментированных линиях связи и нечеткой цепочке командования" между Секретной службой, полицией штата Пенсильвания и местной полицией, но возлагают большую часть вины на Секретную службу за нарушение безопасности:

"Проще говоря, доказательства, полученные Оперативной группой на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что трагические и шокирующие события 13 июля можно было предотвратить и они не должны были произойти".

Покушение на Трампа в июле 2024 года

В июле во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания в Трампа стреляли. Экс-президент США получил ранение в ухо. В результате стрельбы один человек погиб.

Позже стало известно, кто совершил покушение на Трампа. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Стрелка ликвидировали агенты Секретной службы.

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