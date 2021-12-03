Официальных парковщиков уже давно убрали с улиц города.

Несколько лет назад парковщиков убрали с улиц Киева, но их "призраки" не думают исчезать и зарабатывают достаточно неплохие деньги. Благодаря "черным" парковщикам бюджет Киева теряет десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Такие парковщики "бессмертны" и "материализуются" часто неожиданно, но действуют нагло и решительно. Если водители отказываются платить, сразу поднимают шум. Более того - они работают по-черному даже на легальных парковках с табличкой.

"Они никуда не делись. Если им не платишь, то они пытаются устроить какой-то скандал, чтобы заставить заплатить", - рассказала владелица авто.

Читайте такжеВо Львове представили "умную" парковку: что это и как работаетЖурналистам удалось разыскать неуловимого "духа" парковок. Он работает в черную на легальной парковке. За час стоянки огласил цену в 35 гривен. При этом парковщик заверил, что паркомата нет, а он присмотрит за машиной.

Такие парковщики-нелегалы буквально воруют из бюджета города миллионы гривен. По словам экспертов, на этом бизнесе зарабатывают мафии.

Киевские коммунальщики напомнили, что официальных парковщиков нет уже не первый год, а оплата за парковку происходит через приложение или паркоматы. При этом отмечают, что бороться с теневыми парковщиками должна полиция.

В Киеве хотят "продавать" паркоместа: что известно

Жители Киева смогут "купить" парковочное место. Соответствующая "распродажа" будет проходить на специальном аукционе, рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. По его словам, стоимость паркоместа будет разной в зависимости от района. При этом чиновник уточнил, что паркоместа можно будет купить в I и II зонах - речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и прочее.

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Автор: Анастасия Горбачева