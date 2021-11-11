Журналисты подсчитали, что одно парко-место в центре должно приносить городскому бюджету не менее 103,2 тыс. грн в год.

В столичной мэрии выступили с инициативой об аренде парковочных мест. Эксперты проанализировали эту затею и пришли к выводу, что она весьма сомнительна с точки зрения закона.

Как отмечается в материале издания "Вести", во-первых, парковочных мест для горожан станет еще меньше, во-вторых, на этом будут наживаться "черные парковщики". Журналисты выяснили, кто сегодня "контролирует" парковки в Киеве.

Читайте такжеЛокдаун спровоцировал в центре Киева парковочный коллапс: машины ставили в три ряда (фото)Цена за одно забронированное машино-место в случае реализации инициативы об аренде будет составлять:

первая зона (центр) — от 8599 грн в месяц;

вторая зона (окрестности центра) — от 4410 грн/мес.;

третья зона (спальные районы) — от 1323 грн/мес.

Отмечается, что эти цены будут фиксированными, если местом интересуется один человек. Интересно, что в КП "Киевтранспарксервис" о такой инициативе пока слышали из новостей.

Журналисты подсчитали, что одно парко-место в центре должно приносить городскому бюджету не менее 103,2 тыс. грн в год. Но в первом полугодии предприятие "Киевтранспарксервис" получило со всех своих парковок 13,4 млн грн в качестве чистого дохода.

"По данным мэрии, 96% от полученных в октябре в казну средств поступило именно за парковку в первой зоне. Таким образом одно парковочное место в центре в первом полугодии приносило казне в среднем 375 грн в месяц, или по 12 грн в день, что даже меньше двухчасовой оплаты", — говорится в материале.

Такие плачевные финансовые результаты обуславливаются и влиянием "парковочной мафии". Журналисты прогнозируют, что вместе с ростом официальных тарифов возрастут и расценки "черных парковщиков".

Как рассказал один из таких "дельцов" журналистам, их тарифы вдвое ниже официальных, поэтому и существует спрос. Конечно же, заплатив парковщику, водители, как правило, "забывают" о паркоматах.

В парковочной инспекции отрицают связь с "черными парковщиками" и говорят, что часто проводят рейды по "злачным" для таких дельцов местам, иногда даже с привлечением "Муниципальной стражи".

Кроме того, еще одна причина недополучения доходов "Киевтранспарксервисом" - передача "золотых" участков парковок на откуп частным структурам. Они и получают хорошую прибыль.

"Вести" узнали, кому же принадлежат козырные парковки столицы. Как утверждают журналисты, на паркинге в Киеве зарабатывают нардепы Вадим Новинский и Вадим Столар. СМИ пишут, что клочок земли под парковку возле метро "Дворец спорта" оценочной стоимостью 6 млн грн принадлежит фирме "Три О", которая владеет близстоящим ТРЦ "Гулливер", а арендует ее фирма "Оператор Транспарксервис", ранее принадлежавшая помощнику экс-нардепа и экс-главы "Нафтогаза" Алексея Ивченко Александру Задорожному.

"Еще одна частная парковка — возле БЦ "Парус" по адресу ул. Шелковичная, 39, — принадлежит фирме "Градо-Инвест", основателем которой является Алексей Игоревич Санжаревский", — говорится в материале.

А одна из парковок, на ул. Шелковичной, 41, как узнали журналисты, и вовсе принадлежит офшорной компании Vanguard Capital Partners.

Кроме того, отмечается в статье, несколько парковочных площадок возле НСК "Олимпийский" держит фирма "АргументВВ". Ее собственник Владимир Сельский ранее угодил в скандал, пытаясь возвести многоэтажку на месте сквера по Воздухофлотскому проспекту.

В Киеве хотят продавать паркоместа: что известно

Жители Киева смогут "купить" парковочное место. Соответствующая "распродажа" будет проходить на специальном аукционе, рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. По его словам, стоимость паркоместа будет разной в зависимости от района. При этом чиновник уточнил, что паркоместа можно будет купить в I и II зонах - речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и прочее. "В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в месяц - II зона и так далее", – отметил Усов.

Автор: Виолетта Орлова