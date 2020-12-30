Закон дает старт реформе речных перевозок в Украине.

В среду, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте" № 1054-ІХ, регулирующий правоотношения в этой отрасли.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Закон о водном транспорте: что известно

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте". Документ поддержали 276 нардепов.

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов закона о внутреннем водном транспорте Артем Ковалев заявил, что закон дает старт реформе речных перевозок.

"Это большой отраслевой евроинтеграционный закон, над которым мы работали последний год. Это не удавалось сделать последние 12 лет. Целая отрасль не имела базового закона и государственной поддержки, что привело к упадку речной инфраструктуры, которая изношена на 75%", - писал по поводу принятия документа Ковалев на своей странице в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что это — первый шаг к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде. А это: увеличение перевозок по воде, удешевление логистики для бизнеса, развитие судостроения, новые предприятия и новые рабочие места, украинские и иностранные инвестиции, модернизация речной инфраструктуры.

Также Ковалев в интервью УНИАН рассказал, что авторы законопроекта хотят стимулировать создание открытого и конкурентного рынка перевозок по воде.

"Если говорить о показателях, то это позволит в ближайшие 3-4 года увеличить грузоперевозки по реке до 30 миллионов тонн в год с прямым экономическим годовым эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривень. В свою очередь, это позволит дать развитие сопутствующим направлениям и бизнесам с прямым экономическим эффектом 17-18 миллиардов гривень в год", - отметил председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Нардеп продолжил, что реформа речных перевозок приведет к созданию новых рабочих мест – до десяти тысяч в отрасли, увеличению наполнения бюджета, будет способствовать развитию международной торговли, создаст соответствующие условия для частных инвестиций в реконструкцию и строительство речных портов.

А еще, подчеркнул он, принятие законопроекта будет стимулировать развитие судостроения с привлечением украинских и иностранных инвестиций.

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Что предусматривает закон о водном транспорте

Законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

«Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенных в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины горючего, таможенных платежей, уплачиваемых при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами», - говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства, функционирование, реконструкцию, ремонт и развитие речной информационной системы; на меры по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; на содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

Также отмечается, что основные новеллы, заложенные в законопроект «О внутреннем водном транспорте», способствуют интеграции внутренних водных путей в интермодальную логистическую схему, которая позволит Украине усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.

Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства, развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический транспорт.

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Автор: Ольга Робейко