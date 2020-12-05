В Украине появится конкурентный рынок для пассажиров и грузов, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский рассказал о важности принятого Радой закона о внутреннем водном транспорте.

Об этом глава государства сообщил во время обращение к гражданам вечером 4 декабря.

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По его словам, «огромная отрасль просто годами шла на дно».

"Только 1% перевозок осуществлялся рекой. Хотя во всем мире это самый дешевый и самый экологичный способ", – отметил президент.

Сейчас же, продолжает Зеленский, появится конкурентный рынок для пассажиров и грузов.

"А это около 15 миллиардов экономического эффекта для государства в год. Плюс – сохранение ваших дорог: меньше фур – больше нагрузки. А значит – не надо так часто делать ремонт. А значит – это экономия ваших денег, денег налогоплательщиков", – пояснил Зеленский.

Закон о внутреннем водном транспорте: что известно

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", регулирующий правоотношения в этой области.

Как написал на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов закона о внутреннем водном транспорте Артем Ковалев, принятый закон дает старт реформе речных перевозок.

"Это первый шаг к открытому и конкурентному рынку грузовых и пассажирских перевозок по воде. А это: увеличение перевозок по воде, удешевление логистики для бизнеса, развитие судостроения, новые предприятия и новые рабочие места, украинские и иностранные инвестиции, модернизация речной инфраструктуры", - написал он.

Законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

Средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационной системы; мер по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

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Автор: Яна Ставская