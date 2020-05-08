Заработал еще один пункт пропуска на границе с Польшей (видео)

Сегодня с полуночи возобновил работу пункт пропуска "Рава-Русская" на украинско-польской границе.

Во Львовской области с полуночи заработал еще один пункт пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская".

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сам пункт пропуска "Рава-Русская" не работал с 7 апреля, теперь его открыли, чтобы разгрузить другие пункты, где образовываются очереди из грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до карантина в целом работали шесть пунктов пропуска, но большинство, когда начали действовать ограничения в связи с распространением вируса, закрыли.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: