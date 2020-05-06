Кабмин возобновил грузоперевозки через "Рава-Русскую" и "Скадовский морской торговый порт"

Решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины возобновил грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

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Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

"Кабмин возобновил грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", - написал он.