Кабмин возобновил грузоперевозки через "Рава-Русскую" и "Скадовский морской торговый порт"
17:01, 06 мая 2020Транспорт
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Решение принято на заседании правительства.
Кабмин ослабил карантин на госгранице, но только для грузоперевозок / фото УНИАН
Кабинет министров Украины возобновил грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".
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Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.
"Кабмин возобновил грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", - написал он.
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