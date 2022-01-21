Бензин на некоторых заправках подорожал на 1 грн за литр.

Розничные сети АЗС в Украине за неделю с 14 по 21 января значительно увеличили расценки на топливо в следствие повышения предельной его стоимости со стороны Министерства экономики.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Отмечается, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 коп./л и составила 30,73 грн/л, бензин А-95 подорожал на 16 коп./л , до 31,65 грн/л, а дизельное топливо — на 19 коп./л, до 30,83 грн/л.

На станциях сети AMIC бензины подорожали на 42 коп./л: бензин А-92 — до 31,28 грн/л, бензин А-95 — до 32,21 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,44 грн/л, до 31,57 грн/л. На "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 77 коп./л: бензин А-92 — до 29,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,87 грн/л, до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргаздобыча" бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,60 грн/л, на А-95 — до 32,40 грн/л, на ДТ — до 31,60 грн/л. На станциях сети "Авантаж" все виды топлива также подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.

Такие сети как KLO, BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime и др. повысили цены в пределах 0,1-1,1 грн./л.

Предельные цены:

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.