На станциях сети "Авантаж" все виды топлива подорожали на 1 грн за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 19 по 20 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети "Авантаж" все виды топлива подорожали на 1 гривну за литр: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.

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На заправках Mango бензины подорожали на 20 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 29,99 грн/л, на А-95 — до 30,99 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime и др. повысили цены в пределах 10-30 коп./л.

Предельные цены:

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.