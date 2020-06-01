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Полупустые "Интерсити" и толпы из электричек: что происходило на вокзале Киева сегодня утром (фоторепортаж)

13:03, 01 июня 2020
Транспорт
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Киевский вокзал оживает после карантина / фото УНИАН

В Украине сегодня частично возобновили движение на железной дороге - курсируют десятки поездов дальнего следования и пригородных электричек.

Первые поезда отправились со столичного ж/д вокзала рано утром. В частности, "Интерсити+" повез пассажиров на восток Украины - в Константиновку. Судя по опубликованным фото, пассажиров в вагонах было не так много, как обычно. Пассажиры и сотрудники железной дороги, как и положено новыми правилами, надели защитные маски.

Что касается пригородных поездов, то они были более популярны у пассажиров. На платформах пригородного вокзала Киева, куда прибыли электрички, находились сотни людей, а в вагонах были заняты большинство сидячих мест.

Как сообщает "Страна", вокзал "Киев Центральный" работает в привычном режиме, но с рядом ограничений. Свободно можно зайти в два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Также с полицейским дежурит и сотрудник вокзала, который проверяет температуру. Вход в главный холл вокзала возможен только при наличии проездного билета.

На вокзале людей немного / фото Страна

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы купить билеты. Перед кассами нанесена дистанционное разметка, на платформах её нет.

Как сообщал УНИАН, в Кабмине анонсировали запуск поездов в еще несколько регионов, которые ранее не попали под ослабление карантина.

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