Полупустые "Интерсити" и толпы из электричек: что происходило на вокзале Киева сегодня утром (фоторепортаж)

В Украине 1 июня частично возобновлено движение поездов.

В Украине сегодня частично возобновили движение на железной дороге - курсируют десятки поездов дальнего следования и пригородных электричек.

Первые поезда отправились со столичного ж/д вокзала рано утром. В частности, "Интерсити+" повез пассажиров на восток Украины - в Константиновку. Судя по опубликованным фото, пассажиров в вагонах было не так много, как обычно. Пассажиры и сотрудники железной дороги, как и положено новыми правилами, надели защитные маски.

Что касается пригородных поездов, то они были более популярны у пассажиров. На платформах пригородного вокзала Киева, куда прибыли электрички, находились сотни людей, а в вагонах были заняты большинство сидячих мест.

Как сообщает "Страна", вокзал "Киев Центральный" работает в привычном режиме, но с рядом ограничений. Свободно можно зайти в два зала, для покупки и возврата билетов. У входа стоит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Также с полицейским дежурит и сотрудник вокзала, который проверяет температуру. Вход в главный холл вокзала возможен только при наличии проездного билета.

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы купить билеты. Перед кассами нанесена дистанционное разметка, на платформах её нет.

Как сообщал УНИАН, в Кабмине анонсировали запуск поездов в еще несколько регионов, которые ранее не попали под ослабление карантина.

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