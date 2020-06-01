В Кабмине назвали условия для возобновления ж/д сообщения во всех регионах Украины
Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал условия, при которых "Укрзализныця" возобновит железнодорожное сообщение в тех регионах Украины, которые пока не принимают поезда.
Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
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По его словам это зависит от самих регионов. "У них есть местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Минздрав предложил параметр инциндентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) - это 12 человек на 100 тысяч населения. Если показатель меньше, чем такое количество заболевавших в течение недели, то комиссии рассматривают и смягчают карантин", - пояснил министр.
Криклий добавил, что на этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения.
Министр также уточнил, Украина планирует возобновление внутреннего и международного авиасообщения.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине было частично возобновлено движение поездов. Курсируют они не во все регионы, а пассажиры обязаны соблюдать в вагонах ряд правил.
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