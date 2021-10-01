Автомобили должны быть более заметными для других водителей и пешеходов.

В Украине с 1 октября водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов. Эта норма действует до 1 мая.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

В полиции объясняют, что в связи с сокращением светового дня и началом периода дождей, туманов и снегопадов видимость на дороге падает. Поэтому автомобили должны быть более заметными для других участников дорожного движения.

Накануне водителями напомнили, что это требование предусмотрено Правилами дорожного движения. Тем водителям, которые будут игнорировать правило, грозит штраф от 425 до 510 гривень.

Также сообщалось, что украинских водителей вскоре ожидают новые штрафы - важные нововведения, которые ранее анонсировали в МВД. В частности, штраф можно будет получить за управление авто на "механике", если в сервисном центре водитель сдаст экзамен на "автомате". Дело в том, что за три месяца будущие водители будут получать права спецкатегории - тем, кто учился на "автомате", будут ставить в соответствующей графе цифру 78. Она будет означать запрет водить авто с механической коробкой передач.

Новые правила не будут касаться тех, кто получал права давно - никаких отметок в их документах ставить не будут. Это из-за того, что раньше они сдавали экзамен на "механике", поэтому имеют право ездить и на "автомате".

Автор: Юрий Годован