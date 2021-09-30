Требование обусловлено недостаточной видимостью на дороге в осенне-зимний период.

С завтрашнего дня в Украине начинает действовать требование Правил дорожного движения о дневных ходовых огнях.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины в своем Telegram-канале.

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"Уже с завтрашнего дня начинает действовать обязательное к исполнению требование ПДД — с 1 октября до 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - отметили в патрульной полиции.

Отмечается, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге. Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, что снизит риск попадания в ДТП.

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Автор: Инна Андалицкая