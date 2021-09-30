Владельцев удостоверений старого образца, которые сдавали экзамен на "механике", штрафовать не будут. Им также не надо ставить новые отметки в документе.

На украинских водителей вскоре ждут новые штрафы-все из-за важных нововведений, которые ранее анонсировали в МВД.

Как говорится в сюжете ТСН, штраф можно будет получить за управление авто на "механике", если в автошколе водитель сдаст экзамен на "автомате". Дело в том, что через три месяца будущие водители будут получать права спецкатегории - тем, кто учился на "автомате", будут ставить в соответствующей графе цифру 78. Она будет означать запрет водить авто с механической коробкой передач.

"Во время остановки транспортного средства патрульной полицией или в случае наступления какого-то там ДТП будет считаться, что вы пользовались транспортным средством без надлежащего права управления. Отметка ставится в зависимости от того, на каком автомобиле лицо сдает экзамен в сервисном центре", - объясняет первый заместитель руководителя сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

Нововведение связано с выполнением европейской директивы - там разделили "механику" и "автомат" в далеком 2013-м году. Водители в Украине уже сегодня могут обменять свои права на документ европейского образца.

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Новые правила не будут касаться тех, кто получал права давно - никаких отметок в их документах ставить не будут. Это из-за того, что раньше они сдавали экзамен на "механике", поэтому имеют право ездить и на "автомате".

Как посоветовал автоинструктор, учиться лучше на "механике", чтобы стать универсальным водителем - тогда в дороге будет спокойнее, а отныне еще и экономнее. Ведь водители, которые пересядут на "механику" с "автомата", будут получать штрафы.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВД рассказывали о ряде нововведений для водителей в части выдачи удостоверений и сдаче экзаменов в сервисных центрах. В частности, был увеличен срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Раньше он составлял три месяца, теперь - два года. "Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - уточнили в МВД.

Автор: Юрий Годован