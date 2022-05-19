Специальная лицензия, выданная России для осуществления платежей держателям американских облигаций, не будет продлена.

США не имеют юридических полномочий на арест активов российского центробанка на сумму около $300 млрд.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

По словам Йеллен, скорее всего, специальная лицензия, выданная России для осуществления платежей держателям американских облигаций, не будет продлена.

Срок действия лицензии заканчивается 25 мая и в этот же день РФ должна провести платеж по облигациям. Если в случае отзыва лицензии Россия попытается заплатить в рублях, а не в долларах, это может привести к техническому дефолту.

Некоторые европейские чиновники выступают за арест активов ЦР РФ, замороженные санкциями. Сейчас активы находятся за границей, но остаются в собственности России.

Однако, по словам Йеллен это идет вразрез с американскими законами и может создать прецедент, подрывающий доверие других стран к хранению активов своих центральных банков в Соединенных Штатах.

"Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть цены", — заявила Йеллен.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

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