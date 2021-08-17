В Ямполе Винницкой области подрядчик начал подготовительные работы к строительству моста, который соединит украинский берег Днестру с молдавским и станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением автодороги Р-08 Немиров — Ямполь, где сейчас завершается ремонт 116 км.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора.

Проект реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Сейчас транспортное сообщение между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который размещен в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач" и мост на пункте пропуска "Бронница — Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц" работает только паромная переправа.

"Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев", — говорится в сообщении.

Подъездом к мосту с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С молдавской он примкнет к местной трассе М2 Кишинев-Сорока.

Мост будет иметь подходы с украинской стороны длиной 1,068 км и 5 км с молдавского. Его длина составит 641 м, эстакады — 668 м. Держать мост будет 21 опора высотой от 8 до 40 м.

Мост строится по модели "design-build", которая означает, что комплекс работ по проектирование и строительству выполняет один подрядчик.

Завершить строительство планируется до конца 2022 года.

Ранее первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко отметил, что планы на 2021 год содержат обновление 4500 км национальных и 2000 км местных дорог.

Автор: Григорий Бондарь