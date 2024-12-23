Украинцы уже могут купить билеты.

Компания "Укрзализныця" назначила беспересадочные вагоны по долгожданному маршруту Чернигов – Рахов. Воспользоваться новым маршрутом можно уже в декабре.

"Комфортные путешествия с севера Украины на запад станут еще доступнее", - говорится в сообщении.

График курсирования:

Видео дня

с Рахова: с 26 декабря по 7 января – раз в 4 дня, далее – через день;

из Чернигова: с 27 декабря по 8 января – раз в 4 дня, далее – через день.

Маршрут:

Рахов - Чернигов: отправление из Рахова в составе поезда №144/143 Рахов – Сумы в 9:55, прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 Ивано-Франковск – Чернигов в 7:20.

Чернигов - Рахов: отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 Чернигов – Ивано-Франковск в 21:14, прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 Сумы – Рахов в 18:10.

Украинцы могут уже купить билеты в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах.

Укрзализныця - последние новости

УЗ назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на Рождество и Новогодние праздники. Отмечается, что поезд №777/778 будет отправляться из Киева 24, 26, 27 декабря, 2 и 8 января в 06:51 и прибывать во Львов в 13:23.

На декабрь и январь компания также назначила региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы - Львов - Черновцы.

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