Стоимость билетов на "флагманские" вагоны не отличается от аналогичных по классу вагонов.

В новом графике движения на 2024-2025 года некоторые поезда "Укрзализныци" стали флагманскими.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, пассажиры смогут увидеть в приложении, какие поезда имеют новые и модернизированные вагоны. На сегодня таких поездов у "Укрзалізниці" пять:

№15/16 Харьков - Ясиня: поезд "Лесь Курбас" назван в честь выдающегося европейского театрального деятеля, родившегося на Львовщине. Его театр "Березиль" стал культурной визитной карточкой Харькова;

№17/18 Харьков - Ужгород: в 2022 году поезд получил название "Сковорода" в честь 300-летия со дня рождения украинского философа Григория Сковороды;

№79/80 Днепр - Львов: "Сичеслав" назван в честь исторической вариации переименования Екатеринослава (нынешний Днепр) в 1918 году;

№91/92 Киев - Львов: "Леополис" - наиболее фирменный поезд, состоящий полностью из новых вагонов, изготовленных во время войны:

№105/106 Киев - Одесса: "Черноморец" - главный поезд Одесского депо с историческим названием.

"Теперь еще на этапе выбора путешествия в приложении вы будете знать, какие поезда имеют лучшие вагоны", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пассажиров во флагманских поездах ждет фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута. Кроме того поезда будут иметь новые или восстановленные вагоны купе и люкс с вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, сигнализацией на дверях купе и тревожной кнопкой.

Также пассажиров порадуют обновленная игротека и эксклюзивный железнодорожный сахар-рафинад. Для удобства эти поезда будут иметь соответствующую маркировку в приложении. Как добавляется, у флагманов будет свое музыкальное сопровождение:

"Сковорода" - композиция "Паровоз" Евгения Хмары;

"Леополис" - "Город весны" в исполнении "Один в каноэ" и "Океан Эльзы";

"Сичеслав" - трек "Доброго вечера, мы из Украины" группы PROBASS & HARDI;

"Лесь Курбас" - инструментальная версия "Черемшины";

"Черноморец" - мелодия "Край Черного моря" Табачникова.

Отмечается, что стоимость билетов неизменна и идентична стоимости билетов аналогичных по классу вагонов.

"Укрзализныця" - последние новости

УЗ назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на Рождество и Новогодние праздники. Отмечается, что поезд №777/778 будет отправляться из Киева 24, 26, 27 декабря, 2 и 8 января в 06:51 и прибывать во Львов в 13:23.

На декабрь и январь компания также назначила региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы - Львов - Черновцы.

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