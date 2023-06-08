Новые легковушки на бензине остались самыми популярными. В то же время на рынке увеличилась доля электромобилей.

В мае на украинском рынке новых легковушек модели с традиционными бензиновыми двигателями теряли сторонников, но продолжали доминировать на рынке.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром". В частности, новые легковушки на бензине охватили 47% продаж, оставшись самыми популярными.

Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на один процентный пункт. Также на один процентный пункт уменьшился сегмент дизельных авто - до 23%.

Видео дня

В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (плюс два процентных пункта), которая в мае составляла 11%.

Отмечается, что без изменений, по отношению к апрелю, остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковушек соответственно.

Структура рынка новых авто в мае выглядит следующим образом: автомобили с бензиновыми двигателями - 47% регистраций; дизельные авто - 23%; гибриды - 18%; электромобили - 11%; автомобили с ГБО - 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто - Toyota Corolla;

дизельные - Renault Duster;

гибридные - Toyota RAV-4;

электро - Volkswagen ID.4;

авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Продажа автомобилей в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь уменьшилось количество авто с традиционными двигателями. Тогда в сегменте новых легковушек доля бензиновых авто за год уменьшилась на 6 процентных пунктов и составила 54%. Дизельные авто также потеряли 6 п.п. - их доля уменьшилась до 19%.

В мае украинский автопарк пополнил 2451 электромобиль. Из них 559 единиц новых и 1892 бывших в употреблении. Топ-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023 года выглядел следующим образом: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Honda E; BMW iX.

Вас также могут заинтересовать новости: