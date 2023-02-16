В то же время существенно увеличились доли "гибридов" и электромобилей.

В Украине за январь уменьшилось количество авто с традиционными двигателями.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", в январе текущего года абсолютное большинство легковушек, которые впервые регистрировались в Украине, были оборудованы традиционными ДВС (двигателями внутреннего сгорания – УНИАН) или бензиновыми, или дизельными. Однако их доля на рынке продолжает уменьшаться.

"Так, в сегменте новых легковушек доля бензиновых авто за год уменьшилась на 6 процентных пунктов (п.п.) и составила 54%. Дизельные авто также потеряли 6 п.п. – их доля уменьшилась до 19%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в целом, автомобили с ГБО (газобаллонное оборудование автомобиля – УНИАН) охватили лишь 1% январского рынка новых легковых авто, что на 1 п.п. меньше, чем в прошлом году.

В то же время существенно увеличились доли "гибридов" и электромобилей – с 11% и 2% в январе 2022 года до 16% и 10% в январе 2023 года соответственно.

Относительно авто, которые были в пользовании и в прошлом месяце перешли на украинскую регистрацию: автомобили с бензиновыми двигателями - 48% регистраций (-4 п.п. от января 2022 г.); дизельные авто – 35% (-2 п.п.); автомобили с ГБО – 6% (-1 п.п.); "гибриды" – 3% (+1 п.п.); электромобили – 8% (+6 п.п.).

Война в Украине и ситуация на рынке авто

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

За месяц украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей. В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

За 11 месяцев 2022 года за 11 месяцев украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около трех тысяч новых легковых авто. Также в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что на 64% меньше, чем в прошлом году.

В январе украинский автопарк пополнили 797 гибридных легковых автомобилей, что на четверть меньше, чем в прошлом году.

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