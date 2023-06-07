В течение мая спрос на электроавто вырос на 15 процентов.

В мае украинский автопарк пополнили 2 тыс. 451 автотранспортное средство на аккумуляторных источниках питания. Из них 559 единиц новых и 1 тыс. 892 бывших в употреблении.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", из этого количества: легковых - 2 тыс. 397 ед. (новых - 558 шт., бывших в употреблении - 1 тыс. 839 шт.); коммерческих - 54 ед. (новых - 1 шт., бывших в употреблении - 53 шт.).

Отмечается, что относительно апрельских результатов в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.

Видео дня

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023г.

Volkswagen ID.4 - 168 ед.;

Dongfeng Honda M-NV - 107 ед.;

Volkswagen ID.6 - 23 ед.;

Honda E - 23 ед.;

BMW iX - 18 ед.

ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей

Nissan Leaf - 388 ед.;

Volkswagen е-Golf - 259 ед.;

Tesla Model 3 - 144 ед.;

Renault Zoe - 123 ед.;

Tesla Model Y - 119 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 9,5 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у", - добавили в ассоциации.

Рынок авто Во время войны

В мае на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто. Это является лучшим результатом за последние 15 месяцев.

Украинский автопарк за май пополнился на почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле.

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, занимают бензиновые авто – 45%. После чего идут: дизельные – 36%; электромобили – 12%; авто с ГБО – 5%; гибриды - 2%.

Топ-10 самых популярных моделей Луны выглядит следующим образом: 1. Volkswagen Golf – 1 тыс. 333 ед.; 2. Renault Megane - 1 тыс. 230 ед.; 3. Škoda Octavia - 840 ед.; 4. Volkswagen Passat - 694 ед.; 5. Ford Focus - 403 ед.; 6. Nissan Leaf - 388 ед.; 7. Nissan Qashqai - 360 ед.; 8. Volkswagen Touran - 326 ед.; 9.Audi A4 - 297 ед.; 10. Škoda Fabia - 294 ед.

Вас также могут заинтересовать новости: