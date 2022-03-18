По бензину снижение цены будет больше.

Дизельное топливо и бензин в Украине существенно подешевеют уже с 18 марта.

Об этом во время телемарафона заявил замминистра экономики Украины Денис Кудин.

"С завтрашнего дня цена дизеля в Украине снижается на 5 грн, то есть не дороже 40 грн 00 коп. По бензину снижение еще больше – он подешевеет на 7 грн 76 коп., и станет не дороже 35 грн 76 коп.", – отметил Кудин.

По словам Кудина, бензин и ДТ подешевеют благодаря снижению НДС на топливо с 20% до 7%. Такой шаг за последние месяцы предприняли ряд европейских стран, в том числе и соседняя Польша, где с 1 февраля НДС на топливо был снижен с 23% до 8%.

Также он рассказал, что экономика Украины пережила глубокое пике, на отдельных территориях упала на 75%.

Кудин оценил ориентировочные убытки от вторжения РФ в 565 млрд грн: в эту сумму входят компенсации воинам, погибшим и потерянные инвестиции.

Как сообщал УНИАН, в связи с вторжением Российских войск на территорию Украины Кабинет министров временно разрешил использовать в Украине горючее более низкого качества.

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