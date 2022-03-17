Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В связи с вторжением Российских войск на территорию Украины Кабинет министров временно разрешил использовать в Украине горючее более низкого качества.

Речь идет о топливе стандартов Евро-3 и Евро-4. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное топливо классов Евро3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов", — отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для военных, сельхозтехники и автотранспортных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Война против Украины: