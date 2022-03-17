В связи с вторжением Российских войск на территорию Украины Кабинет министров временно разрешил использовать в Украине горючее более низкого качества.
Речь идет о топливе стандартов Евро-3 и Евро-4. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное топливо классов Евро3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов", — отметили в министерстве.
В ведомстве отметили, что это позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для военных, сельхозтехники и автотранспортных средств. Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.