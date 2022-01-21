В конце рейтинга оказалась авиакомпания Enter Air.

Авиакомпании Turkish Airlines в 2021 году совершила наибольшее число рейсов в воздушном пространстве Украины. Самолеты этой компании совершили 24 323 полета.

Об этом свидетельствуют данные "Украэрорух" в Facebook.

Отмечается, что в "Украэрорух" посчитали количество полетов в воздушном пространстве, выполненных самолетами иностранных авиакомпаний за 2021 год. В результате лидером стала Turkish Airlines.

При этом на втором месте оказалась компания Wizz Air. Ее самолеты выполнили 14 323 полета. В свою очередь Ryanair совершила 11 554 полета и заняла третье место.

Читайте такжеУкраина разрешила летние чартеры к новым курортам Египта и ТурцииЧетвертое место заняла авиакомпания LOT, на пятом Pegasus Airlines - 7 131, дна шестом Belavia - 4 700, на седьмом Qatar Airways - 3 754, на восьмом FlyDubai - 3 634 и на девятом Lufthansa Enter - 3 575 полетов.

В конце рейтинга оказалась авиакомпания Enter Air. Ее самолеты выполнили 3 048 полетов в украинском воздушном пространстве.

Как ранее сообщал УНИАН, самыми популярными внутренними авиарейсами в Украине являются Львов, Одесса и Днепр.

Киев-Львов стал самым популярным внутренним регулярным авиарейсом. Сейчас этот маршрут обслуживают сразу четыре авиаперевозчика — Windrose ("Роза Ветров"), Air Ocean Airlines, "Мотор Сич" и Bees Airline с суммарной частотой 39 рейсов в неделю.

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