Самыми популярными внутренними авиарейсами в Украине являются Львов, Одесса и Днепр.
Об этом сообщает Avianews.com.
Киев-Львов стал самым популярным внутренним регулярным авиарейсом. Сейчас этот маршрут обслуживают сразу четыре авиаперевозчика — Windrose ("Роза Ветров"), Air Ocean Airlines, "Мотор Сич" и Bees Airline с суммарной частотой 39 рейсов в неделю.
Второй по частоте авиамаршрут в Украине — Киев-Одесса. Здесь авиакомпании предлагают авиапассажирам 26 вылетов в неделю.
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Тройку лидеров замыкает Киев-Днепр. Его обслуживает только одна авиакомпания — Windrose с частотой 25 рейсов в неделю.
Самые популярные направления в январе 2022 года:
1. Киев-Львов — 39 рейсов в неделю
- Windrose — 21 рейс в неделю
- Air Ocean Airlines 7 рейсов в неделю
- "Мотор Сич" — 6 рейсов в неделю
- Bees Airline — 5 рейсов в неделю
2. Киев-Одесса — 26 рейсов в неделю
- МАУ — 14 рейсов в неделю
- "Мотор Сич" — 7 рейсов в неделю
- Bees Airline — 5 рейсов в неделю
3. Киев-Днепр — 25 рейсов в неделю
- Windrose — 25 рейсов в неделю
Авиамаршрут Киев-Запорожье обслуживают Air Ocean Airlines, Windrose и "Мотор Сич" с суммарной частотой полетов 20 раз в неделю. Такой показатель ставит эту линию на четвертое место по популярности среди внутренних маршрутов.
Линию Киев-Харьков обслуживает Windrose с частотой 14 рейсов в неделю. Эта же авиакомпания летает 9 раз в неделю из Киева в Ивано-Франковск.
"Украэрорух" и авиатрафик над Украиной:
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.
В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), Служба аэронавигационной информации (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.
В октябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 25 тыс. 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.
В ноябре 2021 года авиатрафик над Украиной достиг 87% от докризисного уровня. Положительная динамика увеличения трафика обязана постепенному восстановлению транзитного потенциала.
Украинский авиатрафик в 2021 году достиг почти 70% докризисных объемов 2019 года, что составляет более 230 тыс. рейсов в год.