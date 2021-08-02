Компания реализовала функцию приобретения льготных билетов для лиц с инвалидностью на сайте УЗ.

“Укрзализныця” в партнерстве с Министерством социальной политики реализовала функцию приобретения льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте booking.uz.gov.ua.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что ранее человеку с инвалидностью перед приобретением льготного билета необходимо было регистрироваться в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.

“Теперь человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти регистрацию онлайн через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов. После внесения в реестр люди с инвалидностью смогут удобно и быстро покупать льготные билеты на сайте “Укрзализныци”, - подчеркнули в УЗ.

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"Укрзализныця" направит 74 млн грн на обустройство железнодорожных объектов, в том числе вокзалов, в соответствии с требованиями инклюзивности.

Компания также завершила модернизацию и запускает в курсирование первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, который полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

В июне "Укрзализныця" заключила контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, которые будут приобретены за счет бюджетных средств. В частности, компания закупит 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

Автор: Павел Степанец