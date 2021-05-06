Операторы повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-70 копеек за литр.

Сетевые операторы Украины 6 мая повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-70 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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Сообщается, что на ОККО бензин марки А-95 подорожал на 50 копеек за литр, до 30,99 грн. В сети KLO А-92 подорожал также на 50 копеек за литр, до 29,69 грн, А-95 — на 60 копеек за литр.

UPG подняла цены бензинов на 70 копеек за литр, дизельного топлива — на 30 копеек за литр.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 10–40 копеек за литр: А-92 — до 26,48 грн, А-95 — до 27,31 грн, ДТ — до 26,61 грн. «БРСМ-Нафта» на 16 копеек за литр повысила стоимость только дизельного топлива.

На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 копеек за литр, Chipo, Shell, AMIC, «Автопорт» и «Фактор» подняли цены на топливо на 10–70 копеек за литр.

Отмечается, что средняя цена бензина А-92 составила 27,98 грн/л, А-95 подорожал до 28,97 грн/л, ДТ — до 28,27 грн/л.

Что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

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Автор: Игорь Орел