Ограничения для деятелей искусства начнут действовать с 3 марта.

Чтобы предотвратить использование разрешения от Министерства культуры и стратегических коммуникаций для незаконного выезда за границу во время полномасштабного вторжения, ведомству нужно согласовать изменения в правила пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что правила выезда деятелей искусства и работников медиа за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления.

"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки", - объяснили в Минкульте.

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Поэтому для этого Минкульт разработал проект изменений в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, который находится на этапе межведомственного согласования.

"Предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения Министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения", - добавили в ведомстве.

Поэтому с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы госграницы.

"Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности", - подытожили в сообщении.

Выезд мужчин за границу - что известно

Ранее юрист Владимир Пилипенко заявил, что мобилизацию и запрет на выезд за границу могут продолжить после завершения войны. По его словам, это связано с тем, что обороноспособность страны является основной составляющей существования Украины.

"Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на Севере, на Востоке. Они будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - добавил юрист.

В то же время старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк спрогнозировал последствия для демографии из-за выезда за границу ребят до 18 лет. Он отметил, что из-за этого половое распределение населения в возрасте 17 лет, а также первых лет совершеннолетия изменится, поэтому будет иметь место значительное преимущество женщин.

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